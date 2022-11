L’Alambic Saint-Bonnet-de-Rochefort, 26 novembre 2022, Saint-Bonnet-de-Rochefort. L’Alambic

Place de l’église Saint-Bonnet-de-Rochefort Allier

2022-11-26 09:30:00 09:30:00 – 2022-11-26 12:30:00 12:30:00 Saint-Bonnet-de-Rochefort

Allier Saint-Bonnet-de-Rochefort Saucisson cuit à l’alambic en partenariat avec l’association » Les amis de l’aviculture » et vente de rose. Saint-Bonnet-de-Rochefort

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Bonnet-de-Rochefort Autres Lieu Saint-Bonnet-de-Rochefort Adresse Place de l'église Saint-Bonnet-de-Rochefort Allier Ville Saint-Bonnet-de-Rochefort lieuville Saint-Bonnet-de-Rochefort Departement Allier

Saint-Bonnet-de-Rochefort Saint-Bonnet-de-Rochefort Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-bonnet-de-rochefort/

L’Alambic Saint-Bonnet-de-Rochefort 2022-11-26 was last modified: by L’Alambic Saint-Bonnet-de-Rochefort Saint-Bonnet-de-Rochefort 26 novembre 2022 Allier Place de l'église Saint-Bonnet-de-Rochefort Allier Saint-Bonnet-de-Rochefort

Saint-Bonnet-de-Rochefort Allier