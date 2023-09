Théâtre : Yes Ouïe Can L’Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 6 novembre 2023, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

Au gré d’un spectacle drôle et cocasse, les trois musiciens et comédiens disséminent des messages de prévention des risques liés à l’audition. Ce spectacle pédagogique et comique incite à la réflexion sur nos pratiques, ou comment bien gérer son exposition sonore au quotidien.

Sur inscription..

2023-11-06 fin : 2023-11-06 . EUR.

L’Alambic des Arts Rue Lutter Sondersdorf

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



In a funny and comical show, the three musicians and comedians disseminate messages on the prevention of hearing-related risks. This educational and comical show encourages us to reflect on our practices, or how to manage our noise exposure on a daily basis.

Registration required.

En un espectáculo divertido y cómico, los tres músicos y actores difunden mensajes sobre la prevención de riesgos relacionados con la audición. Este espectáculo educativo y cómico nos anima a reflexionar sobre nuestras prácticas, o sobre cómo gestionar nuestra exposición al ruido en el día a día.

Inscripción obligatoria.

In einer witzigen und komischen Show verbreiten die drei Musiker und Schauspieler Botschaften zur Prävention von Hörrisiken. Diese pädagogische und komische Show regt zum Nachdenken über unsere Praktiken an, oder wie man im Alltag seine Lärmbelastung gut managen kann.

Auf Anmeldung.

