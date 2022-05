Lalalar release party + Biensüre Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Lalalar release party + Biensüre Le Hasard Ludique, 8 juin 2022, Paris. Le mercredi 08 juin 2022

de 20h00 à 23h30

. payant Prévente : 11€ (+frais de loc) Sur place : 14€

Le groupe « Lalalar » originaire d’Istanbul, nous rappel les thèmes d’émission culte des années 80. Avec leurs lignes de basse rétro-cinématiques, leurs beats électroniques sales, leurs chants rebattus, leurs guitares flirtant et leurs samples soigneusement creusés dans l’héritage de l’Anatolie, Lalalar évoque une nostalgie future. Fondé par trois musiciens connus de la scène musicale turque, respectés pour leur travail tant en solo qu’en collectif, Lalalar est sans doute l’une des découvertes européennes incontournables du moment. Le titre de leur premier single brûlant “Isyanlar” évoque des rébellions, et c’est plus ou moins l’essentiel de la manière dont cette bande fonctionne sur scène. + Biensüre Pour cette première partie Anselme, Hakan, Milan et Benjamin célèbreront en musique l’amitié et le carrefour culturel qu’est la vibrante cité phocéenne, associant les sonorités turques et kurdes, des synthétiseurs hypnotiques et de redoutables grooves disco et dance. Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) : Leclaire (Paris) (145m)

Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-03-18/lalalar-release-party https://www.facebook.com/events/7539000486125197 https://www.facebook.com/events/7539000486125197 https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-03-18/lalalar-release-party

lalalar

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Hasard Ludique Adresse 128 Avenue de Saint-Ouen Ville Paris lieuville Le Hasard Ludique Paris Departement Paris

Le Hasard Ludique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Lalalar release party + Biensüre Le Hasard Ludique 2022-06-08 was last modified: by Lalalar release party + Biensüre Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique 8 juin 2022 Le Hasard Ludique Paris Paris

Paris Paris