du mercredi 6 octobre au dimanche 10 octobre à Cirque Electrique

“L’histoire de Lalalangue est avant tout l’histoire d’une mère. Du corps d’une mère. Une mère unijambiste, cette mère ayant perdu sa jambe gauche lors d’un accident de montagne et qui dit sur son lit d’hôpital : “je me vengerai sur les enfants”. C’est le témoignage du Petit Poucet devenue femme, qui nous raconte l’enfance dans l’antre de la mère dévoratrice et du père doux dingue qui parle aux arbres. C’est le récit de la vengeance de cette mère, de sa folie catholique et de la petite fille qui s’est sauvée par la psychanalyse et le théâtre. Un conte contemporain un brin puritain à faire froid dans la dos et à faire rire à s’en déboîter la mâchoire.” Texte et interprétation : Frédérique Voruz / Mise en scène : Simon Abkarian A partir de 10 ans.

10-12€

Spectacle de théâtre tout public, à partir de 10 ans. Cirque Electrique place du maquis du vercors 75020 paris Paris Paris 20e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T20:00:00 2021-10-06T21:15:00;2021-10-07T20:00:00 2021-10-07T21:15:00;2021-10-08T20:00:00 2021-10-08T21:15:00;2021-10-09T17:00:00 2021-10-09T18:15:00;2021-10-10T17:00:00 2021-10-10T18:15:00

