Anne Niepold est accordéoniste diatonique, musicienne avant tout, sans frontières stylistiques. Fondé il y a 13 ans à Bruxelles, le Quatuor Alfama compte parmi les jeunes formations incontournables de la scène musicale. De la rencontre entre l’accordéoniste et le quatuor à cordes est né le concert Lalala… Le répertoire se faufile parmi des chansons, pour la plupart très connues. Pas de paroles : les mélodies parlent d’elles-mêmes. Des mélodies que l’on se surprend à siffler, à fredonner, des airs que la majorité d’entre nous – quel que soit l’âge – a croisés un jour. Des airs qui nous ont accompagnés pendant l’enfance, parfois même pendant toute une vie, de Brel à Dalida, de Carlos Gardel à Michel Legrand, en passant par Henri Salvador ou Charles Trenet, mais également par Mozart, Chostakovitch ou encore Mendelssohn… et avec, comme fil rouge, les arrangements et compositions de la plume d’Anne Niepold, qui retracent ces moments forts avec finesse, nostalgie et humour. « Lalala… propose une évasion musicale rondement menée et gentiment déjantée. Mais, surtout, admirablement interprétée par une accordéoniste virtuose associée à l’un de nos meilleurs quatuors. » Stéphane Renard, L’Echo, Août 2018 « L’étrange alchimie entre la virtuose de l’accordéon diatonique Anne Nieplod et le quatuor à cordes (violon, violon alto et violoncelle) Alfama, qui nous a offert une étonnante revisite de grands classiques de la musique lyrique et de la chanson populaire française, associant l’assise du quatuor classique au grain de folie de l’accordéoniste.» Music in Belgium, Août 2018 Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

