Du mercredi 28 septembre 2022 au samedi 08 octobre 2022

Raphaël Pichon et Laurent Pelly s'emparent de ce monument de l'Opéra Comique, succès international joué plus de 1600 fois depuis sa création, et servi par une distribution de haute volée. Dans les Indes récemment colonisées, le coup de foudre d'un officier britannique pour la fille d'un brahmane attise les tensions communautaires, sur fond de fêtes populaires et de nature sauvage.
Opéra Comique
Place Boieldieu 75002 Paris

