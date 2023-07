EXPOSITION D’ÉTÉ À LAJO Lajo, 30 juillet 2023, Lajo.

Lajo,Lozère

L’ association Nature & Culture de Lajo présente la 4ème édition de son Exposition d’été !

De 10h30 à 18h tous les jours pendants la semaine du 29 juillet au 7 août, les créateurs et créatrices de la commune de Lajo et des villages voisins exposent !….

2023-07-30 fin : 2023-08-04 18:00:00. EUR.

Lajo 48120 Lozère Occitanie



The Nature & Culture association of Lajo presents the 4th edition of its Summer Exhibition!

From 10.30 a.m. to 6 p.m. every day during the week of July 29 to August 7, artists from Lajo and neighboring villages will be on show!…

La Asociación Naturaleza y Cultura de Lajo presenta la 4ª edición de su exposición de verano

Todos los días, de 10.30 a 18.00 horas, durante la semana del 29 de julio al 7 de agosto, artistas del municipio de Lajo y de los pueblos vecinos…

Der Verein Natur & Kultur von Lajo präsentiert die 4. Ausgabe seiner Sommerausstellung!

In der Woche vom 29. Juli bis zum 7. August stellen täglich von 10:30 bis 18:00 Uhr Kreative aus der Gemeinde Lajo und den umliegenden Dörfern aus!

Mise à jour le 2023-07-13 par 48 – OT Margeride en Gevaudan