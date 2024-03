L’AJMF est intervenue auprès des jeunes de l’association Unis-Cité 91, à Juvisy ! Unis-Cité 91 Juvisy-sur-Orge, dimanche 24 mars 2024.

L’AJMF est intervenue auprès des jeunes de l’association Unis-Cité 91, à Juvisy ! L’AJMF est intervenue auprès des jeunes de l’association Unis-Cité 91, à Juvisy ! Dimanche 24 mars, 10h00, 13h00 Unis-Cité 91

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T10:00:00+01:00 – 2024-03-24T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T13:00:00+01:00 – 2024-03-24T15:30:00+01:00

Durant la journée, les 15 jeunes ont participé à nos deux ateliers :

Pour la 1è séance, l’AJMF est intervenue auprès des 15 jeunes de l’association Unis-Cité 91, à Juvisy. Recrutés sur les emplois du service civique, les jeunes reçoivent des formations visant à les préparer à entrer dans le monde du traval. Les groupes de jeunes de cette promotion s’exercent à organiser leur intervention dans des actions de solidarité. Ils sont particulièrement sensibilisés à l’idée de contribuer à l’émergence d’une société d’individus responsables, solidaires et respectueux des différences.

L’objectif des courts-métrages étant de favoriser l’émergence d’un discours citoyen lié à la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité, les jeunes sont incités à réfléchir et à s’interroger sur les discriminations, le racisme et l’antisémitisme, sexisme, homophobie, vieillesse, handicap, apparence physique, etc. Ainsi abordés, loin des clichés habituels, les jeunes racontent et témoignent de récits, parfois cruels, parfois drôles, de la vie quotidienne des personnes victimes de discriminations.

Pour l’AJMF, outre la rencontre avec les jeunes d’Unis-Ciité-91, l’animation des ateliers par nos stagiaires confirme l’intérêt des jeunes pour entrer dans notre équipe.

Unis-Cité 91 1 Rue de l’Observatoire 91260 Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge 91260 Essonne Île-de-France