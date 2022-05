#LaJamDeTOUSLesJazz JAM SESSION animée par FRANCOIS CONSTANTIN spéciale GRETCHEN PARLATO Le Baiser Salé, 4 juillet 2022, Paris.

Le lundi 04 juillet 2022

de 21h00 à 23h00

. gratuit sous condition

Les Jams du lundi sont LE Rendez-vous incontournable et indémodable où les maîtres du genre rencontrent la jeune génération pour des joutes musicales en toute convivialité.

François Constantin percus/lead, Clelya Abraham piano, Denis Pitalua basse, David Huang guitare, Jean Baptiste Loutte batterie,

Au Baiser Salé on connait François Constantin et ses jams depuis trente ans, alors autant dire qu’il a invité toute la scène jazz hexagonale à se produire à ses côtés ! Il a su faire de ce rendez-vous hebdomadaire une institution internationalement connue.

Ce lundi 4 juillet, c’est Gretchen Parlato, chanteuse et arrangeuse américaine, qui est mise à l’honneur par François Constantin. Sur fond de grooves hypnotiques, Gretchen Parlato est au carrefour du sensuel et du spirtiuel. Avec son album « Flor » elle décroche le prix du meilleur album vocal de l’année. Avec son approche latine du jazz elle a joué et collaboré avec des artistes comme Lione Loueke, Herbie Hancock ou encore Wayne Shorter.

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220704 0142333771 contact@lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.billetweb.fr/lajamdetouslesjazz-jam-session-animee-par-francois-constantin-jdl21

