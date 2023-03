Exposition d’Annick Perennec Deliveyne, peintre à l’aiguille Laizy Catégories d’Évènement: Laizy

Saône-et-Loire . EUR 0 0 Exposition de Annick PERENNEC DELIVEYNE, peintre à l’aiguille

Vernissage le vendredi 28 juillet à partir de 18h sylvie.luas56@orange.fr Laizy

