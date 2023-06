Le Mycélium, visite botanique insolite Laiterie de la Reine – Château de Rambouillet Rambouillet, 8 juillet 2023, Rambouillet.

Le Mycélium, visite botanique insolite Samedi 8 juillet, 14h30, 17h00 Laiterie de la Reine – Château de Rambouillet 600 mètres de parcours, avec dénivelé. Non adapté aux poussettes.

Port du chapeau recommandé.

A la suite de la visite, profitez des activités proposées dans le cadre du Festival de la Bergerie ou encore d’une pause rafraichissante au Mérinos Café !

Depuis la Laiterie de la Reine jusqu’au jardin de Montorgueil, la compagnie Méliades vous transportera au cœur des mystères du mycélium et de son pouvoir extraordinaire, à-travers un parcours-spectacle d’une heure mis en scène sous la forme d’une enquête théâtralisée, à vivre en famille ou entre amis.

La compagnie Méliadès propose une visite botanique très particulière. Suite à certains phénomènes inhabituels, le site est sous observation. Une enquête est en cours. Des carottes domestiques devenues sauvages se sont déplacées. Des empreintes de fanes apparaissent sur certaines zones, des plantes ont des réactions épidermiques au bruit, des arbres manifestent une certaine irritabilité, des escargots migrent sans leur coquille… Il semblerait que le mycélium n’est pas étranger à ce qu’il se passe. Le public croise lors de cette enquête, différents personnages : le responsable des services spéciaux des parcs et jardins, l’inspectrice de la brigade botanique, la spécialiste des communications boisées, la Wood Wild Web Master et un éthologue égaré. Chacun œuvre à sa façon à trouver de nouveaux indices. Au cours de cette visite insolite, le public va entrevoir les secrets du mycélium et son pouvoir extraordinaire. Avons-nous enfin découvert une nouvelle forme de communication naturelle sans empreinte carbone ?

Le château de Rambouillet doit sa renommée à la riche et giboyeuse forêt au cœur de laquelle il fut édifié. Ancienne forteresse médiévale, il est peu à peu transformé en demeure de plaisance et agrémenté d'élégants décors par ses illustres propriétaires : la famille d'Angennes, les Toulouse-Penthièvre, Louis XVI, Napoléon Ier ou encore nos présidents de la République.

Le domaine de Rambouillet ouvre également à la visite deux monuments exceptionnels : la Laiterie de la reine Marie-Antoinette et la Chaumière aux coquillages. Ces deux bâtisses ont été aménagées au XVIIIe siècle au cœur des 150 hectares de jardins historiques, classés Jardins Remarquables.

Jardin nature

© Colombe Clier / Centre des monuments nationaux