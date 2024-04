Laissons pousser les oreilles Salle des fêtes Bordères, mercredi 10 avril 2024.

Dans le cadre de sa saison culturelle printanière et du Mois du Son mis en place par la Bibliothèque Départementale du 64, la Communauté de communes du Pays de Nay propose une performance sonore et musicale par André Minvielle, Marina Jolivet et les élèves de l’Ecole de Musique du Pays de Nay

A partir de 6 ans. 0 0 EUR.

Début : 2024-04-10 19:00:00

fin : 2024-04-10

Salle des fêtes Rue des Artigottes

Bordères 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine reservation.culture@paysdenay.fr

