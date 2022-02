LAISSEZ_MOI DANSER médiathèque Lille-Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

LAISSEZ_MOI DANSER médiathèque Lille-Sud, 1 mars 2022, Lille. LAISSEZ_MOI DANSER

du mardi 1 mars au samedi 19 mars à médiathèque Lille-Sud

A l’occasion de la journée du 8 mars, venez voir, ou revoir, cette très belle exposition de portraits de femmes : Des femmes de Lille Sud se sont retrouvées pour parler de leur vie de femme, de la place qu’elles occupent dans l’espace public, de leurs différences et de ce qui les rassemble : leurs traditions, leurs religions, leurs victoires ou leurs chagrins. Comme un écho, une bande-son faite de leurs mots accompagnera l’exposition photos. Photographe : Antonio Lomasto Bande-son : Jean-Bernard Hoste et Nadia Ghadanfar Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque. Entrée libre – Sans inscription Pass sanitaire ou vaccinal demandé aux plus de 12 ans.

Entrée libre

Exposition dans le cadre de la journée des droits de la femme (8 mars) médiathèque Lille-Sud 11 Rue de l’Asie, 59000 Lille Lille Lille-Sud Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T14:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T13:00:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T13:00:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-08T14:00:00 2022-03-08T18:00:00;2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T13:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T13:00:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T18:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T13:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T18:00:00;2022-03-18T14:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T13:00:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T18:00:00

Lieu médiathèque Lille-Sud Adresse 11 Rue de l'Asie, 59000 Lille Ville Lille

médiathèque Lille-Sud Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

