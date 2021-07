Laissez-vous surprendre par la musique baroque ! Église de La Chapelle-Saint-Etienne, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Moncoutant-sur-Sèvre.

Laissez-vous surprendre par la musique baroque !

Église de La Chapelle-Saint-Etienne, le vendredi 17 septembre à 20:30

### Voyagez en Europe centrale, dans la Bohème baroque, vivier de compositeurs exceptionnels et précurseurs d’un futur style : le romantisme Allemand. Le romantisme Allemand allie le lyrisme et l’exigence de l’écriture musicale. Les compositeurs sont tous issus d’une famille de musiciens : Jan Dismas Zelenka (1679 – 1745), Johann Adolph Hasse (1699 – 1783) et Franz Benda (1709 – 1786). Ils ont rencontré, au cours de leurs voyages, Jean-Sébastien Bach pour lequel ils avaient une profonde admiration. Malgré tout, leurs styles sont bien différents et tournés vers la nouveauté. L’ajout des cors dans le concerto pour violon de Benda, ou les airs mélodramatiques dans les miserere de Hasse et de Zelenka en attestent… Ce programme à 4 musiciens présente 7 instruments. Le concert « Baroque en Bohème » est réalisé par l’ensemble du Festin D’Alexandre. Il vous permettra d’entendre, avec des instrumentations variées (pour violons, alto, violes d’amour, violoncelle et clavecin), les compositeurs qui ont marqué l’histoire musicale de par leur invention surprenante et sans cesse renouvelée.

Gratuit. Entrée libre.

Église de La Chapelle-Saint-Etienne La Chapelle-Saint-Etienne, 79240 Moncoutant-sur-Sèvre



2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T22:00:00