.Tout public. payant Tarif ; 5 euros Réservation obligatoire au 01 44 41 86 50 ou par mail contact.musee-delacroix@louvre.fr A travers une visite guidée d’une heure trente, en famille ou entre amis, découvrez les lieux marquants de la vie et de l’œuvre du peintre. Eugène Delacroix a passé la plus grande partie de sa vie à Paris. La ville et ses différents quartiers conservent la trace de la vie et du travail du grand peintre ; ses ateliers, ses grands décors, les hommages rendus en sa mémoire. Du musée Delacroix au jardin du Luxembourg, partez à la rencontre du quartier de Saint-Germain-des-Prés, cher à d’Eugène Delacroix. musée national Eugène-Delacroix 6 rue de furstenberg 75006 Paris Contact : https://www.musee-delacroix.fr/fr/actualites/evenements/ 0144418650 contact.musee-delacroix@louvre.fr https://www.musee-delacroix.fr/fr/actualites/evenements/

