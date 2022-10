Laissez-vous guider : Monstres et sorcières à l’assaut du château de Rochechouart Rochechouart Rochechouart Catégorie d’évènement: Rochechouart

Laissez-vous guider : Monstres et sorcières à l’assaut du château de Rochechouart Rochechouart, 28 octobre 2022, Rochechouart. Laissez-vous guider : Monstres et sorcières à l’assaut du château de Rochechouart

Rochechouart

2022-10-28 10:30:00 – 2022-10-28 12:00:00 Haute-Vienne Rochechouart Tarifs : 6€ adultes ; 3€ enfants. Goûter offert. Maximum 20 enfants, 1 adulte accompagnateur par groupe d’enfants. Nous sommes à la veille d’Halloween, chaque participant va suivre l’animation déguisé et maquillé pour vivre une expérience particulière autour du château ! Rochechouart

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégorie d’évènement: Rochechouart Autres Lieu Rochechouart Adresse Rochechouart Ville Rochechouart lieuville Rochechouart

Rochechouart Rochechouart https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochechouart/

Laissez-vous guider : Monstres et sorcières à l’assaut du château de Rochechouart Rochechouart 2022-10-28 was last modified: by Laissez-vous guider : Monstres et sorcières à l’assaut du château de Rochechouart Rochechouart Rochechouart 28 octobre 2022

Rochechouart