À l’occasion de la célébration des 150 ans de la naissance de l’impressionnisme en 1874, le musée des impressionnismes Giverny organise au printemps 2024 une exposition intitulée L’Impressionnisme et la mer, qui permettra, à travers les œuvres d’artistes tels qu’Eugène Boudin, Johan Barthold Jongkind, Claude Monet, Gustave Courbet ou encore Paul Gauguin, de donner une nouvelle vision de l’attirance des artistes impressionnistes pour la mer.

Au-delà d’une image générique et plaisante des impressionnistes à Deauville ou Cabourg, le sujet sera décliné selon des nouvelles perspectives thématiques et chronologiques la vie des docks et des pêcheurs, le transport et l’industrie maritime, mais aussi les tempêtes ou encore le goût de l’ailleurs… Le périmètre géographique est assez restreint les séjours des artistes se focalisent entre la Normandie et la Riviera française. Si un focus sera proposé sur le traitement de la marine en Normandie, l’exposition se penchera également sur le sujet de l’impressionnisme en Bretagne, autour de Maxime Maufra, Ferdinand du Puigaudeau et Henry Moret, tous fortement influencés par Claude Monet.

À l’occasion de la célébration des 150 ans de la naissance de l’impressionnisme en 1874, le musée des impressionnismes Giverny organise au printemps 2024 une exposition intitulée L’Impressionnisme et la mer, qui permettra, à travers les œuvres d’artistes tels qu’Eugène Boudin, Johan Barthold Jongkind, Claude Monet, Gustave Courbet ou encore Paul Gauguin, de donner une nouvelle vision de l’attirance des artistes impressionnistes pour la mer.

Au-delà d’une image générique et plaisante des impressionnistes à Deauville ou Cabourg, le sujet sera décliné selon des nouvelles perspectives thématiques et chronologiques la vie des docks et des pêcheurs, le transport et l’industrie maritime, mais aussi les tempêtes ou encore le goût de l’ailleurs… Le périmètre géographique est assez restreint les séjours des artistes se focalisent entre la Normandie et la Riviera française. Si un focus sera proposé sur le traitement de la marine en Normandie, l’exposition se penchera également sur le sujet de l’impressionnisme en Bretagne, autour de Maxime Maufra, Ferdinand du Puigaudeau et Henry Moret, tous fortement influencés par Claude Monet.

Tarif Entrée (12€/9€) + supplément visite (6€) .

Début : 2024-03-29 14:30:00

fin : 2024-06-30

Musée des Impressionnismes 99 Rue Claude Monet

Giverny 27620 Eure Normandie

