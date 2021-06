Sainte-Agnès Sainte-Agnès Isère, Sainte-Agnès Laissez-vous guider jusqu’au Refuge Jean Collet Sainte-Agnès Sainte-Agnès Catégories d’évènement: Isère

Sainte-Agnès

Laissez-vous guider jusqu’au Refuge Jean Collet Sainte-Agnès, 26 juin 2021-26 juin 2021, Sainte-Agnès. Laissez-vous guider jusqu’au Refuge Jean Collet 2021-06-26 13:00:00 13:00:00 – 2021-06-27 15:00:00 15:00:00

Sainte-Agnès Isère Sainte-Agnès Avec un Accompagnateur de Moyenne Montagne, montez jusqu’au refuge de Jean Collet, posé tel un nid d’aigle sur son rocher. coeurdebelledonne@gmail.com +33 4 76 45 08 17 https://www.helloasso.com/associations/coeur-de-belledonne/evenements/nuit-des-refuges-jean-collet Avec un Accompagnateur de Moyenne Montagne, montez jusqu’au refuge de Jean Collet, posé tel un nid d’aigle sur son rocher.

Détails Catégories d’évènement: Isère, Sainte-Agnès Étiquettes évènement : Autres Lieu Sainte-Agnès Adresse Ville Sainte-Agnès lieuville 45.22155#5.95626