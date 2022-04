Laissez-vous guider : Escape game Saint-Junien Saint-Junien Saint-JunienSaint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien Haute-Vienne Place de du champ de foire Saint-Junien Haute-Vienne Saint-Junien Session : de 10H à 11H ; de 11H30 à 12H30 ; de 13H30 à 14H30 ; 15H à 16H et de 16H30 à 17H30.

6 personne par session.

Tarif 60€ la session

Rendez-vous à l’Abbaye de Saint Amand à Saint-Junien Nous sommes le 28 avril 1637, les récollets, avec la bénédiction de l’évêque de Limoges prennent possession de l’ancienne église Saint Amand, érigée où se situait un mausolée dévoué au fameux ermite.

L’église étant vétuste, on décide d’en rebâtir une.

Ce que tout le monde ignore, c’est qu’un fantastique trésor est caché dans cet endroit depuis des siècles, gardé par un système de logique, d’énigmes infaillibles et surtout, par le feu grégeois.

