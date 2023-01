Laissez-vous guider ! De l’église prieurale au jardin des moines de Monsempron Monsempron-Libos Monsempron-Libos Monsempron-Libos Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Monsempron-Libos 4 4 EUR Construite par les moines de l’abbaye de St Géraud d’Aurillac à la fin du 11ème siècle, l’église prieurale de Monsempron cache une crypte lovée sous le sanctuaire.

La visite guidée évoque l’histoire et l’architecture des bâtiments religieux et passe par la visite du jardin d’inspiration médiévale recréée par une équipe de passionnés.

La fontaine des Cannelles apporte une rafraîchissement agréable à ce tour culturel, botanique et d’humeur baladeuse.

Laisser la voiture sur la place de la mairie de Monsempron. Le RV est devant l'église St Géraud (250 m à pied).

