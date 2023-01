Laissez-vous guider ! Centrale hydro-électrique de Fumel Fumel Fumel OT Fumel - Vallée du Lot Fumel Catégories d’Évènement: Fumel

Lot-et-Garonne Fumel Lot-et-Garonne 4 4 EUR La centrale hydraulique de Fumel, après quelques 80 ans de service, est toujours active ; et avec de beaux jours devant elle pour sa capacité à nous procurer cette énergie renouvelable dont nous avons tant besoin.

Du type « au fil de l’eau » elle fut construite par Pont-à -Mousson, alors propriétaire de l’usine métallurgique de Fumel qui avait un besoin accru d’énergie pour la reconstruction de la France … Nous étions juste après guerre…

Vous entrerez dans la centrale pour un visuel panoramique sur les deux turbines Kaplan, de vrais collectors ! La visite ne descend pas dans les niveaux inférieurs.

Avec votre guide découvrez l'histoire et l'environnement naturel et industriel de la centrale hydraulique de Fumel. Visuel panoramique sur les turbines Kaplan. La visite ne descend pas dans les niveaux inférieurs.

