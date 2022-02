Laissez-vous guider ! Centrale hydro-électrique de Fumel Fumel Fumel Catégories d’évènement: Fumel

Fumel Lot-et-Garonne 6 6 EUR Dernière visite 2022 de la centrale hydroélectrique de Fumel.

Quatre-vingts bougies cette année et toujours active ; avec de beaux jours devant elle pour sa capacité à nous procurer cette énergie renouvelable dont nous avons tant besoin.

Du type “au fil de l’eau” elle fut construite par Pont-à -Mousson, alors propriétaire de l’usine métallurgique de Fumel qui avait un besoin accru d’énergie pour la fabrication d’obus … Nous étions alors en 1942…

Cette visite nous permettra d’entrer dans la centrale pour un visuel panoramique sur les deux turbines Kaplan, de vrais collectors ! Elles permettent l’alimentation en électricité de 7000 foyers.

Places limitées. Réservation indispensable.

Avec votre guide découvrez son environnement naturel et industriel suivis d'un visuel panoramique sur les turbines Kaplan. Places limitées. Réservation indispensable.

