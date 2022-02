Laissez-vous guider : bastide de Tournon d’Agenais, un des plus beaux villages de France Tournon-d’Agenais Tournon-d'Agenais Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne Tournon-d’Agenais 6 6 EUR Un château appartenant aux comtes de Toulouse a précédé la ville nouvelle ou bastide créée au 13ème siècle. Le plan du bourg à vocation militaire et défensif est toujours lisible. Les maisons-remparts en sont un témoignage aisé à comprendre pour chacun.

Par la suite, le beffroi avec son horloge lunaire ou encore le clocher-château d’eau s’élevant au-dessus de l’église ont identifié ce village remarquable perché aux confins de l’Agenais et du Quercy.

La visite guidée passe par le jardin de l’ancien presbytère et traverse le clocher-château d’eau. Les maisons-remparts, l’horloge lunaire ou encore le clocher-château d’eau identifient cette bastide remarquable perchée aux confins de l’Agenais et du Quercy.

