Laissez-vous guider : bastide de Tournon d’Agenais et secrets de tourtière Tournon-d’Agenais, 18 juillet 2022, Tournon-d'Agenais.

Laissez-vous guider : bastide de Tournon d’Agenais et secrets de tourtière Tournon-d’Agenais

2022-07-18 – 2022-07-18

Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne Tournon-d’Agenais

0 0 EUR Tournon d’Agenais, plus beau village de France, est une bastide perchée entre pays d’Agenais et de Quercy. Sa vocation de place forte et commerciale est affirmée par son château aujourd’hui disparu et sa place centrale caractéristique de ces villes nouvelles bâties au 13ème siècle.

Votre guide vous fera traverser la base d’un surprenant clocher château- d’eau, vous initiera aux rouages d’une mystérieuse horloge lunaire et vous conduira jusqu’à Mme Balsac, détentrice des secrets de fabrication de la fameuse tourtière de Tournon d’Agenais à la pâte transparente et croustillante, agrémentée de pommes au bon goût de l’armagnac.

Tournon d’Agenais, plus beau village de France, est une bastide perchée entre Agenais et Quercy.

Vous traverserez un surprenant clocher château- d’eau, découvrirez les rouages d’une mystérieuse horloge lunaire et serez initié aux secrets de fabrication de la fameuse tourtière de Tournon d’Agenais.

+33 5 53 71 13 70

Tournon d’Agenais, plus beau village de France, est une bastide perchée entre pays d’Agenais et de Quercy. Sa vocation de place forte et commerciale est affirmée par son château aujourd’hui disparu et sa place centrale caractéristique de ces villes nouvelles bâties au 13ème siècle.

Votre guide vous fera traverser la base d’un surprenant clocher château- d’eau, vous initiera aux rouages d’une mystérieuse horloge lunaire et vous conduira jusqu’à Mme Balsac, détentrice des secrets de fabrication de la fameuse tourtière de Tournon d’Agenais à la pâte transparente et croustillante, agrémentée de pommes au bon goût de l’armagnac.

Xeratus Seb Borie

Tournon-d’Agenais

dernière mise à jour : 2022-02-22 par