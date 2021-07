Ville de Bruxelles Centre Belge de la Bande Dessinée Ville de Bruxelles Laissez-vous guider à la découverte des fresques BD! Centre Belge de la Bande Dessinée Ville de Bruxelles Catégorie d’évènement: Ville de Bruxelles

Les dimanche à partir du 18 juillet, à 14h30, nous vous proposons de partir à la découverte des nombreuses fresques BD qui garnissent Bruxelles lors d’une visite guidée dans les rues du centre-ville. **Départ:** Musée de la BD (rue des Sables 20) – 14h30. **Dates:** 18/07, 25/07 (en anglais !), 01/08, 08/08, 15/08 et 22/08 (en néerlandais !) et 29/08. **Prix:** 12 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. **Durée:** 2h30. _Réservation souhaitée sur notre plateforme de réservation (insérez une date concernée par l’activité pour la voir apparaître!)._

Partez à la découverte des nombreuses fresques BD qui garnissent Bruxelles lors d’une visite guidée dans les rues du centre-ville. Centre Belge de la Bande Dessinée Rue des Sables 20 Ville de Bruxelles Bruxelles

