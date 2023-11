Laissez-vous embarquer dans un récit choral sur l’usurpation d’identité en ligne Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 24 janvier 2024, Paris.

Le lundi 29 janvier 2024

de 20h30 à 22h30

Du mercredi 24 janvier 2024 au samedi 27 janvier 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h30 à 22h30

.Public adolescents adultes. payant

De 14€ à 20€

En embrassant les méandres d’un récit d’usurpation d’identité en ligne, Chloé Dabert signe un thriller vertigineux, en prise avec des problématiques très contemporaines.

Louis découvre que quelqu’un publie sur Internet en son nom. La sidération et la colère font bientôt place à la peur, quand le jeune homme réalise que ce n’est pas la seule partie de son identité qui lui a été volée. Quel individu ou quelle organisation se cache derrière cette machination et pourquoi ? Louis est-il seul à prêter malgré lui son nom à des activités et engagements suspects ? D’autres victimes émergent bientôt, au fil d’un vertigineux récit choral.

Pour en tirer les fils, Chloé Dabert déploie un langage déjà éprouvé avec succès dans Le Firmament, créé au CENTQUATRE-PARIS en 2022, marqué par des jeux d’échos avec le cinéma, un sens consommé du décor et une direction d’acteur aiguisée. Après avoir mis en scène des textes de Lucy Kirkwood et Dennis Kelly, la metteuse en scène se tourne ici vers la première pièce de la jeune autrice québécoise Lucie Boisdamour. S’y croisent des sujets brûlants d’actualité, de la place des réseaux sociaux dans nos vies à notre rapport à la démocratie.

Les Singulier·es 2024

Le CENTQUATRE-PARIS présente la 8ème édition du Festival Les Singulier·es du 18 janvier au 25 février 2024.

Pendant un mois, le festival Les Singulier·es présente 15 propositions de personnalités artistiques associées au CENTQUATRE-PARIS. Pensé comme un concentré de projets aux identités multiples et créatives que le lieu accompagne, ce rendez-vous annuel est l’occasion de découvrir des créations à la frontière de plusieurs disciplines, croisant théâtre, danse, cirque, musique, vidéo ou documentaire. Un festival qui dévoile toute la singularité de la programmation du CENTQUATRE-PARIS !

