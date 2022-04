Laissez-vous embarquer avec l’électronique ! Bibliothèque universitaire Beaulieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

du mercredi 6 avril au samedi 30 avril

Du 6 au 30 avril, venez découvrir des posters et des réalisations en électronique conçus par d’anciens d’anciens étudiants en Licence et Master d’électronique de l’ISTIC. Dans le hall de la BU Beaulieu ainsi qu’en salle de lecture au rayon ”Sciences d el’ingénieur”. La BU Beaulieu vous propose de découvrir des projets d’anciens étudiants de l’ISTIC en électronique Bibliothèque universitaire Beaulieu 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T08:45:00 2022-04-06T19:00:00;2022-04-07T08:45:00 2022-04-07T19:00:00;2022-04-08T08:45:00 2022-04-08T19:00:00;2022-04-09T08:45:00 2022-04-09T17:30:00;2022-04-11T08:45:00 2022-04-11T19:00:00;2022-04-12T08:45:00 2022-04-12T19:00:00;2022-04-13T08:45:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T08:45:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T08:45:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T08:45:00 2022-04-16T17:30:00;2022-04-19T08:45:00 2022-04-19T19:00:00;2022-04-20T08:45:00 2022-04-20T19:00:00;2022-04-21T08:45:00 2022-04-21T19:00:00;2022-04-22T08:45:00 2022-04-22T19:00:00;2022-04-23T08:45:00 2022-04-23T17:30:00;2022-04-25T08:45:00 2022-04-25T19:00:00;2022-04-26T08:45:00 2022-04-26T19:00:00;2022-04-27T08:45:00 2022-04-27T19:00:00;2022-04-28T08:45:00 2022-04-28T19:00:00;2022-04-29T08:45:00 2022-04-29T19:00:00;2022-04-30T08:45:00 2022-04-30T17:30:00

