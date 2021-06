Sedan Promenoir des Prêtres à l'entrée du traversant Ardennes, Sedan Laissez-vous conter Turenne Promenoir des Prêtres à l’entrée du traversant Sedan Catégories d’évènement: Ardennes

Sedan

Laissez-vous conter Turenne Promenoir des Prêtres à l’entrée du traversant, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Sedan. Laissez-vous conter Turenne

du mercredi 21 juillet au mercredi 25 août à Promenoir des Prêtres à l’entrée du traversant

Sedan est connue comme la « Cité de Turenne », son plus célèbre enfant. Partez sur ses traces en parcourant sa ville natale, du château où il est né jusqu’à la statue érigée en son honneur au XIXe siècle, en passant par le temple où il a été baptisé, et par les rues qui évoquent sa famille et des épisodes de sa vie. Rdv 7 promenoir des Prêtres, à l’entrée du traversant.

Réservation obligatoire.Tarifs : adultes 5,50 euros / – de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants 3,50 euros / gratuité pour les habitants de Sedan et les – de 12 ans

Partez sur les traces de ce célèbre personnage en parcourant sa ville natale. Promenoir des Prêtres à l’entrée du traversant 7 promenoir des Prêtres 08200 Sedan Sedan Frenois Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T15:00:00 2021-07-21T16:30:00;2021-08-25T15:00:00 2021-08-25T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ardennes, Sedan Étiquettes évènement : Autres Lieu Promenoir des Prêtres à l'entrée du traversant Adresse 7 promenoir des Prêtres 08200 Sedan Ville Sedan lieuville Promenoir des Prêtres à l'entrée du traversant Sedan