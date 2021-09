Rennes Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu Ille-et-Vilaine, Rennes Laissez-vous conter Rennes Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Laissez-vous conter Rennes Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu, 15 septembre 2021, Rennes. Laissez-vous conter Rennes

Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu, le mercredi 15 septembre à 18:30

**Laissez-vous conter !** Connaissez-vous Rennes ? Découvrez la ville et son patrimoine avec un guide-conférencier. Mercredi 15 septembre à 18h30 // Choisissez une visite parmi celles proposées ci-dessous : * **Le cœur historique de Rennes >** [**réserver**](%5Bhttps://www.billetweb.fr/laissez-vous-conter-le-coeur-historique-de-rennes1%5D(https://www.billetweb.fr/laissez-vous-conter-le-coeur-historique-de-rennes1)) * **Le palais du parlement de Bretagne >** [**réserver**](https://www.billetweb.fr/laissez-vous-conter-le-palais-du-parlement-de-bretagne1) * **Rennes insolite >** [**réserver**](https://www.billetweb.fr/laissez-vous-conter-rennes-insolite1) * **Rennes Antique >** [**réserver**](https://www.billetweb.fr/laissez-vous-conter-rennes-antique1) **_Ces visites sont exclusivement réservées aux étudiants de l’Université de Rennes 1 dans le cadre de l’opération de rentrée Planète Rennes 1._**

Gratuit / Réservation obligatoire

Découvrez la ville et son patrimoine avec un guide-conférencier. Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu 263 avenue du général Leclerc, Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T18:30:00 2021-09-15T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu Adresse 263 avenue du général Leclerc, Rennes Ville Rennes lieuville Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu Rennes