Laissez-vous conter nos villages – D’Assouste à Aas Eaux-Bonnes, 6 novembre 2022, Eaux-Bonnes.

Laissez-vous conter nos villages – D’Assouste à Aas

Parking de la chapelle d’Assouste Eaux-Bonnes Pyrnes-Atlantiques

2022-11-06 – 2022-11-06

Eaux-Bonnes

Pyrnes-Atlantiques

EUR Visite guidée d’Assouste à Aas

Découverte des deux hameaux situés sur la commune des Eaux-Bonnes, accrochés aux flancs de la montagne verte et dont l’histoire est intimement liée à la vie pastorale. Les hameaux d’Assouste et Aas sont à l’origine de la création de la station des Eaux-Bonnes/Gourette. L’histoire de ces deux bourgs, accrochés aux flancs de la Montagne Verte, est intimement liée à la vie pastorale. Aas est le village des bergers siffleurs et Assouste possède la particularité d’avoir été la propriété de tous ses habitants devenus seigneurs. La balade vous propose une lecture de l’histoire agropastorale et la découverte du patrimoine bâti avec la chapelle d’Assouste, petit joyau de l’art roman, située sur la voie d’Ossau du chemin de Saint-Jacques.

RDV Parking de la chapelle d’Assouste

Niveau : bon marcheur

Annulé en cas de pluie

Visite guidée d’Assouste à Aas

Découverte des deux hameaux situés sur la commune des Eaux-Bonnes, accrochés aux flancs de la montagne verte et dont l’histoire est intimement liée à la vie pastorale. Les hameaux d’Assouste et Aas sont à l’origine de la création de la station des Eaux-Bonnes/Gourette. L’histoire de ces deux bourgs, accrochés aux flancs de la Montagne Verte, est intimement liée à la vie pastorale. Aas est le village des bergers siffleurs et Assouste possède la particularité d’avoir été la propriété de tous ses habitants devenus seigneurs. La balade vous propose une lecture de l’histoire agropastorale et la découverte du patrimoine bâti avec la chapelle d’Assouste, petit joyau de l’art roman, située sur la voie d’Ossau du chemin de Saint-Jacques.

RDV Parking de la chapelle d’Assouste

Niveau : bon marcheur

Annulé en cas de pluie

+33 6 87 94 64 29

PAH

Eaux-Bonnes

dernière mise à jour : 2022-10-14 par