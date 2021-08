Montamisé Médiathèque municipale Montamisé, Vienne Laissez-vous conter Montamisé Médiathèque municipale Montamisé Catégories d’évènement: Montamisé

Laissez-vous conter Montamisé Médiathèque municipale, 18 septembre 2021, Montamisé. Laissez-vous conter Montamisé

Médiathèque municipale, le samedi 18 septembre à 17:30 Gratuit.

Grâce aux témoignages des natifs, découvrez l’histoire, les souvenirs et des anecdotes sur la commune. Médiathèque municipale 13, place de la Mairie 86360 Montamisé Montamisé Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T19:00:00

