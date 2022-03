“Laissez-vous conter les jardins du Roi…” : visite des Jardins du Roi et du Parc de la Garenne Jardins du Roi (jardin d’évocation Renaissance) et Parc de la Garenne Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Jardins du Roi (jardin d’évocation Renaissance) et Parc de la Garenne, le dimanche 5 juin à 10:30

Visite des jardins du Roi et du Parc de la Garenne **Rdv au Château-musée Henri IV** Tout public,+ 12 ans Sur réservation – 3€ (possibilité de billet couplé avec l’entrée du château : 5 €) Le château Henri IV, le Parc de la Garenne et les Jardins du Roi constituent le domaine royal à la Renaissance. Indissociables, ils ont façonné l’histoire de la ville. Nous vous invitons à une « visite-promenade » des Jardins du Roi et du Parc de la Garenne qui vous permettra d’apprécier l’évolution paysagère du domaine royal.

2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T11:45:00

