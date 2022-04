Laissez-vous conter les jardins du Roi… Nérac, 11 août 2022, Nérac.

Laissez-vous conter les jardins du Roi… Rue Henri IV Château-musée Henri IV Nérac

2022-08-11 16:00:00 – 2022-08-11 17:15:00 Rue Henri IV Château-musée Henri IV

Nérac Lot-et-Garonne Nérac

Visite du Parc et des jardins du Roi. Rdv au Château-musée Henri IV. Tout public, + 16 ans. Sur réservation.

Le château Henri IV, le parc de la Garenne et les Jardins du Roi constituent le domaine royal. Indissociables, ils ont façonné l’histoire de la ville. Nous vous invitons à une « visite-promenade » des Jardins du Roi et du parc de la Garenne qui vous permettra d’apprécier l’évolution paysagère du domaine royal.

+33 5 53 65 21 11

Rue Henri IV Château-musée Henri IV Nérac

