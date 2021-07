Nérac Château-musée Henri IV Lot-et-Garonne, Nérac Laissez-vous conter les Jardins du Roi Château-musée Henri IV Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Laissez-vous conter les Jardins du Roi

Château-musée Henri IV, le mardi 17 août à 10:30

Château-musée Henri IV, le mardi 17 août à 10:30

Visite du Parc de la Garenne et des Jardins du Roi Tout public, + de 12ans Durée : 1h Sur réservation Le château Henri IV, le Parc de la Garenne et les Jardins du Roi constituent le domaine royal à la Renaissance. Indissociables, ils ont façonné l’histoire de la ville. Nous vous invitons à une « visite-promenade » des Jardins du Roi et du Parc de la Garenne qui vous permettra d’apprécier l’évolution paysagère du domaine royal.

Sur réservation, Tarif : 3€, possibilité d’un billet couplé à 5€: entrée château/animation

Visite du domaine royal Château-musée Henri IV rue Henri IV, 47600 Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-17T10:30:00 2021-08-17T11:30:00

