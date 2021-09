Clisson Clisson Clisson, Loire-Atlantique LAISSEZ VOUS CONTER LE PONT DE LA VALLEE A CLISSON Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

LAISSEZ VOUS CONTER LE PONT DE LA VALLEE A CLISSON Clisson, 9 octobre 2021, Clisson. LAISSEZ VOUS CONTER LE PONT DE LA VALLEE A CLISSON 2021-10-09 10:30:00 – 2021-10-09

Sur réservation (en ligne)* Laissez Vous Conter le Pont de la vallée à Clisson le samedi 9 octobre à 10h30. Avec un guide conférencier, venez regarder autrement le paysage architecturé de Clisson ! +33 2 40 80 90 13 http://www.vignoble-nantais.eu/ Le pont de la Vallée ou pont de la Ville est un point d’observation privilégié du paysage de Clisson qu’un guide-conférencier vous propose de (re)découvrir. Il abordera ce paysage à partir de ses couleurs, de ses matières (l’eau, la pierre, le végétal…) et vous aidera à reconnaître ses différents plans, ceux imaginés par François-Frédéric Lemot lors de la reconstruction de la ville après les troubles révolutionnaires. Il vous donnera des clés historiques et architecturales.

