2022-07-13 – 2022-07-13 Situé sur les hauteurs d’Echery, le Rauenthal est un vallon qui fut exploité pour ses mines d’argent à partir de 1549. Au cours d’une randonnée commentée, marchez sur les pas des mineurs d’antan et découvrez les vestiges miniers qui s’égrènent au fil du sentier de Neuenberg Cette sortie sera organisée aux dates suivantes : 13-20-27 Juillet et 2-9-16-23 août 2022 à 10h sur la Place du Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mines. RDV à 10H devant l’office du tourisme à Sainte-Marie-aux-Mines avec votre voiture personnelle. Durée : 2h environ, avec pause pique-nique incluse.

Parcours de 5 km, 180 mètres de dénivelé. Prévoir un déplacement avec votre voiture personnelle jusqu'au Rauenthal. Attention : la visite se fait sur réservation uniquement auprès de l'Office de Tourisme du Val d'Argent au 03 89 58 80 50 ou par mail à tourisme@valdargent.com

Parcours de 5 km, 180 mètres de dénivelé. Prévoir un déplacement avec votre voiture personnelle jusqu’au Rauenthal. Attention : la visite se fait sur réservation uniquement auprès de l’Office de Tourisme du Val d’Argent au 03 89 58 80 50 ou par mail à tourisme@valdargent.com dernière mise à jour : 2022-04-05 par

