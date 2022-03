Laissez-vous conter le Moyen Âge à l’abbaye de Cluny Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Saône-et-Loire

Laissez-vous conter le Moyen Âge à l’abbaye de Cluny Cluny, 22 avril 2022, Cluny. Laissez-vous conter le Moyen Âge à l’abbaye de Cluny Place du 11 Août 1944 Abbaye de Cluny Cluny

2022-04-22 – 2022-04-22 Place du 11 Août 1944 Abbaye de Cluny

Cluny Saône-et-Loire 7.5 9.5 EUR Le Moyen Âge aux manuscrits ornés reprend vie grâce à un instrumentarium riche. Vents, cordophines, percussions… Mille ans d’histoire et de musiques d’inventions et d’évolutions…Posez toutes vos questions ! Les musiciens vous répondent grâce à un concert interactif incluant la présentation de leurs instruments d’époque. L’Ensemble Gislebertus, a été fondé à Autun et rassemble des musiciens venus de France et de l’étranger autour de l’interprétation des musiques du Moyen Âge. Ils restituent ainsi un patrimoine musical parfois oublié depuis des centaines d’années. abbaye-de-cluny@monuments-nationaux.fr https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2130760862190401388 Le Moyen Âge aux manuscrits ornés reprend vie grâce à un instrumentarium riche. Vents, cordophines, percussions… Mille ans d’histoire et de musiques d’inventions et d’évolutions…Posez toutes vos questions ! Les musiciens vous répondent grâce à un concert interactif incluant la présentation de leurs instruments d’époque. L’Ensemble Gislebertus, a été fondé à Autun et rassemble des musiciens venus de France et de l’étranger autour de l’interprétation des musiques du Moyen Âge. Ils restituent ainsi un patrimoine musical parfois oublié depuis des centaines d’années. Place du 11 Août 1944 Abbaye de Cluny Cluny

