Laissez-vous conter le Moyen Âge à l’abbaye de Cluny Abbaye de Cluny, 22 avril 2022, Cluny.

Laissez-vous conter le Moyen Âge à l’abbaye de Cluny

du vendredi 22 avril au dimanche 24 avril à Abbaye de Cluny

**Le Moyen Âge** aux manuscrits ornés reprend vie grâce à un **instrumentarium** riche. Vents, cordophines, percussions… **Mille ans d’histoire et de musiques** d’inventions et d’évolutions…**Posez toutes vos questions !** Les musiciens vous répondent grâce à un **concert interactif** incluant la présentation de leurs **instruments d’époque.** **Le vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 avril 2022 à 15h00 dans le Farinier de l’abbaye** _(__**Dès 6 ans**_ _/ Durée : 1h30 / Entrée monument, visite commentée et accès concert /_ _**Gratuit pour les moins de 26 ans**_ _/ Adulte 9€50 / Réservation sur cluny-abbaye.fr)._ **L’Ensemble Gislebertus**, a été fondé à Autun et rassemble des musiciens venus de France et de l’étranger autour de l’interprétation des musiques du Moyen Âge. Ils restituent ainsi un patrimoine musical parfois oublié depuis des centaines d’années.

Entrée monument, visite commentée et accès concert / Gratuit pour les moins de 26 ans / Adulte 9€50 / Réservation sur cluny-abbaye.fr

Un concert de musique live, interactif et pédagogique pour petits et grands !

Abbaye de Cluny rue du 11 août 1944, Cluny Cluny Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T15:00:00 2022-04-22T16:30:00;2022-04-23T15:00:00 2022-04-23T16:30:00;2022-04-24T15:00:00 2022-04-24T16:30:00