Vexaincourt Vosges Vexaincourt En juillet, l’association ETC…Terra vous propose une série d’animations sur le thème de l’eau dans la Vallée de la Plaine.

Au bord du lac de la Maix, participez à une découverte sensorielle et artistique du lieu en compagnie d’une sylvothérapeute : dessin au fusain, lecture de paysage, histoires/légendes du lieu, expériences sensorielles, petit temps de méditation, … possibilité de pique-niquer sur place après l’animation (repas tiré du sac).

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme (nombre de places limité, respect des mesures sanitaires).

