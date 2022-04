LAISSEZ-VOUS CONTER LE HELLFEST Clisson, 19 août 2022, Clisson.

LAISSEZ-VOUS CONTER LE HELLFEST Clisson

2022-08-19 17:00:00 – 2022-08-26

Clisson Loire-Atlantique

Découvrez le site de ce festival désormais mondialement connu,

le Hellfest. Le guide-conférencier vous donnera des clés de lecture pour comprendre l’histoire du site, son évolution et comparer son aménagement à l’art des jardins paysagers. Il vous aidera également à appréhender les sens et symboles des différentes sculptures et installations toutes aussi spectaculaires les unes que les autres !

Public : POUR TOUS, à partir de 8 ans

Visite du site du Hellfest le 19 et 26 août pour découvrir les différentes sculptures, décors, installations et leurs symboles.

Clisson

