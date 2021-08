La Haie-Fouassière Château de Rochefort La Haie-Fouassière, Loire-Atlantique Laissez-vous conter le château de Rochefort Château de Rochefort La Haie-Fouassière Catégories d’évènement: La Haie-Fouassière

Loire-Atlantique

Laissez-vous conter le château de Rochefort Château de Rochefort, 18 septembre 2021, La Haie-Fouassière.

Château de Rochefort, le samedi 18 septembre à 11:00 sur inscription

Un guide vous propose de découvrir cette demeure qui nous est parvenue dans un remarquable état de conservation. Château de Rochefort 44690 La Haye Fouassière La Haie-Fouassière Loire-Atlantique

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00

