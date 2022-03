LAISSEZ-VOUS CONTER LE CHÂTEAU DE ROCHEFORT A LA HAYE FOUASSIERE La Haie-Fouassière, 14 mai 2022, La Haie-Fouassière.

La maison noble de Rochefort à la Haye-Fouassière a été construite juste après la guerre de Sept Ans pour les de Goyon/De Luynes une famille de la chambre des Comptes et une famille enrichie par le négoce avec les Îles. Cette maison de campagne est issue de la diffusion de modèles théorisés et s’inscrit dans le contexte de l’intense activité architecturale des années 1750-1760, tandis que son salon de compagnie témoigne du goût néo-classique présent dans les demeures du vignoble nantais jusqu’à la veille du Second Empire.///

Un guide conférencier vous dévoilera l’histoire de cette “maison des champs” voulue par une femme, Marie-Thérèse de Luynes, et qui est parvenue jusqu’à nous dans un remarquable état de conservation. Elle a été récemment inscrite au titre des monuments historiques avec son domaine.///

C’est le seul exemple, de la région Nantaise, datant d’avant la Révolution, d’une propriété exclusivement viticole. Vous découvrirez lors de la visite le plus ancien et le plus grand pressoir à long fût répertorié dans le vignoble nantais, le domaine a été peu modifié, excepté certaines parcelles l’exploitation des vignes ne s’est jamais interrompue depuis près de 300 ans ! Ensemble exceptionnel, aussi bien du point de vue architectural que viticole, témoin de l’histoire, du savoir-faire, et des coutumes de La Haye Fouassière ///

Laissez-vous conter le Château de Rochefort

