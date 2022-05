Laissez vous conter la Manufacture de Tabacs Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Laissez vous conter la Manufacture de Tabacs Morlaix, 7 juillet 2022, Morlaix. Laissez vous conter la Manufacture de Tabacs Office de de Tourisme de Morlaix 10 place Charles de Gaulle Morlaix

2022-07-07 – 2022-07-07 Office de de Tourisme de Morlaix 10 place Charles de Gaulle

Morlaix Finistère Morlaix Ce beau bâtiment a abrité pendant 260 ans toute une industrie liée au tabac, disparue en 2004. Dès 2000, anticipant cette fermeture, les acteurs locaux se sont mobilisés. La Manu déborde aujourd’hui d’activités variées, et plus encore de projets d’avenir. Départ de la Maison Pénanault, en cheminement par le port vers la Manufacture + visite de la salle des moulins, les cases de tabac râpé et l’atelier de restauration . La jauge reste limitée. / Réservation souhaitée à l’Office de Tourisme. Passe sanitaire obligatoire à compter du 09 août. Tarifs

• Adulte : 6€

• Famille (2 adultes + 1 à 3 enfants de +12 ans) : 10€

• Enfant -12 ans : gratuit +33 2 98 62 14 94 Ce beau bâtiment a abrité pendant 260 ans toute une industrie liée au tabac, disparue en 2004. Dès 2000, anticipant cette fermeture, les acteurs locaux se sont mobilisés. La Manu déborde aujourd’hui d’activités variées, et plus encore de projets d’avenir. Départ de la Maison Pénanault, en cheminement par le port vers la Manufacture + visite de la salle des moulins, les cases de tabac râpé et l’atelier de restauration . La jauge reste limitée. / Réservation souhaitée à l’Office de Tourisme. Passe sanitaire obligatoire à compter du 09 août. Tarifs

• Adulte : 6€

• Famille (2 adultes + 1 à 3 enfants de +12 ans) : 10€

• Enfant -12 ans : gratuit Office de de Tourisme de Morlaix 10 place Charles de Gaulle Morlaix

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse Office de de Tourisme de Morlaix 10 place Charles de Gaulle Ville Morlaix lieuville Office de de Tourisme de Morlaix 10 place Charles de Gaulle Morlaix Departement Finistère

Morlaix Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaix/

Laissez vous conter la Manufacture de Tabacs Morlaix 2022-07-07 was last modified: by Laissez vous conter la Manufacture de Tabacs Morlaix Morlaix 7 juillet 2022 finistère morlaix

Morlaix Finistère