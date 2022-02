Laissez-vous conter la forêt Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Le Pays d'Art et d'Histoire du Val d'Argent proposera une conférence à la Médiathèque sur le thème « Laissez-vous conter la forêt » le Mardi 1er Mars à 19h30. Recouvrant près de 70% du Val d'Argent, la forêt a vu sa surface évoluer au fil de l'histoire et des activités humaines. Découvrant toutes les facettes de l'exploitation forestière, à travers une conférence richement illustrée. Tout public. Gratuit. Durée : 40 min. Sur inscription à la Médiathèque du Val d'Argent au 03 89 58 35 85 ou mediatheque@valdargent.com

