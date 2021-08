Vertou Place de la Bastière Loire-Atlantique, Vertou Laissez-vous conter la Bastière Place de la Bastière Vertou Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

La Bastière est un exemple de village à commun le plus abouti en Pays du Vignoble Nantais. Laissez-vous guider par un guide conférencier du Pays d’Art et d’Histoire (PAH) dans les pas de son histoire architecturale. Inscription sur réservation (place limitée) auprès du Musée du pays du Vignoble nantais au 02 40 80 90 13 ou [reservations@vignoble-nantais.fr](mailto:reservations@vignoble-nantais.fr). Partez à la découverte du patrimoine du village de la Bastière ! Place de la Bastière Place de la Bastière, VERTOU Vertou Loire-Atlantique

