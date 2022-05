Laissez-vous conter Dinan sous les illuminations de Noël

Laissez-vous conter Dinan sous les illuminations de Noël, 17 décembre 2022, . Laissez-vous conter Dinan sous les illuminations de Noël

2022-12-17 16:30:00 – 2022-12-17 17:30:00 Fondée aux alentours de l’an Mille, la ville de Dinan a prospéré sur les bords de la Rance en commençant avec l’Angleterre et les Flandres. Protégée dès le XIIIème siècle par ses imposants remparts, la cité s’est développée autour de ses églises paroissiales et de ses nombreux couvents alors que la bourgeoisie dinannaise rivalisait dans la construction de somptueuses demeures, de bois puis de pierre. En suivant cette visite, vous traversez un millénaire en découvrant quelques-uns des soixante-dix monuments historiques de Dinan. Départ de l’Office de Tourisme. Billetterie à l’Office de Tourisme et sur notre site internet. +33 825 95 01 22 http://www.dinan-capfrehel.com/votre-sejour/billetterie-en-ligne/?t=fp&fp=733 Fondée aux alentours de l’an Mille, la ville de Dinan a prospéré sur les bords de la Rance en commençant avec l’Angleterre et les Flandres. Protégée dès le XIIIème siècle par ses imposants remparts, la cité s’est développée autour de ses églises paroissiales et de ses nombreux couvents alors que la bourgeoisie dinannaise rivalisait dans la construction de somptueuses demeures, de bois puis de pierre. En suivant cette visite, vous traversez un millénaire en découvrant quelques-uns des soixante-dix monuments historiques de Dinan. Départ de l’Office de Tourisme. Billetterie à l’Office de Tourisme et sur notre site internet. dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville