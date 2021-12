Villeneuve-d'Ascq Musée du Terroir Nord, Villeneuve-d'Ascq Laissez parler les petits papiers ! Musée du Terroir Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Laissez parler les petits papiers ! Musée du Terroir, 6 février 2022, Villeneuve-d'Ascq. Laissez parler les petits papiers !

Musée du Terroir, le dimanche 6 février 2022 à 14:30

Dimanche 6 février 2022 le musée du Terroir ouvre gratuitement ses portes de 14h30 à 17h30 sur le thème du papier, pour tout apprendre sur ce matériau, de sa fabrication à ses possibilités d’utilisation! **Au programme :** * Démonstration de l’artisanat de la reliure * Atelier de fabrication de papier * Atelier origami * Atelier de confection d’un bracelet en papier Dimanche 6 février 2022 le musée du Terroir ouvre gratuitement ses portes de 14h30 à 17h30 sur le thème du papier. Musée du Terroir 12 carrière Delporte – 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Annappes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-06T14:30:00 2022-02-06T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Musée du Terroir Adresse 12 carrière Delporte - 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Musée du Terroir Villeneuve-d'Ascq