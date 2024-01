Laissez-nous raconter L’identité Cosmopolis Nantes, samedi 16 mars 2024.

Laissez-nous raconter L’identité Documentaire de de Kim O’Bomsawin sur les premiers peuples au Québec Samedi 16 mars, 11h30 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, sous réserve de places disponibles.

L’iIDENTITÉ

Documentaire

Réalisation Kim O’Bomsawin

Canada, 2023, 52mn

Avec la série documentaire Laissez-nous raconter, pour la première fois à la télévision, les 11 premiers peuples au Québec – Abénakis, Anishinabe, Atikamekw, Eeyou (Cri), Innu, Inuit, Kanien’kehà:ka (Mohawk), Mi’kmaq, Naskapi, Wendat et Wolastoqiyik (Malécite) – nous racontent, à leur manière et de leur point de vue, qui ils sont.

Dans « L’identité », l’un des quatre épisodes de la série, ils partagent la beauté de leurs langues et de leurs cultures, leurs visions du monde, leurs spiritualités, leurs histoires millénaires, mais aussi leurs blessures, leurs luttes, leurs victoires et leurs espoirs, pour ainsi enrichir notre grand récit collectif et décoloniser l’Histoire.

Laissez-nous raconter est un projet multiplateforme et transmédia produit par Terre Innue.

Trailer

Animation Sophie Gergaud

La déclinaison podcast est disponible en continu dans l’espace multimédia sur les heures d’ouverture de l’Espace Cosmopolis, pendant la durée du festival Paroles Autochtones.

