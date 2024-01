Laissez-nous raconter l’histoire crochie Cosmopolis Nantes, jeudi 14 mars 2024.

Laissez-nous raconter l'histoire crochie

Espace d'écoute d'une série de podcasts produite par Terre innue en collaboration avec Radio-Canada Ohdio

14 17 mars

Cosmopolis

Entrée libre et gratuite

Début : 2024-03-14T14:00:00+01:00 – 2024-03-14T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T14:00:00+01:00 – 2024-03-17T18:00:00+01:00

Réalisation : Brad Gros-Louis et Karine Lanoie-Brien

L’histoire collective du Canada a été écrite d’un point de vue eurocentriste et colonialiste. Dans la série de podcasts Laissez-nous raconter l’histoire crochie, les Premiers Peuples reprennent le bâton de parole pour raconter leur vision de l’histoire.

La poétesse innue Marie-Andrée Gill redresse 11 mots lourds de sens pour les peuples autochtones du Québec, du Labrador et du Nouveau-Brunswick afin de réconcilier le passé et le présent. Car c’est ensemble – mamu en innu aimun – qu’on décolonise nos esprits, un mot à la fois.

Venez vous installer dans l’espace d’écoute afin de découvrir les 11 épisodes de cette nouvelle série de podcasts produite par Terre innue en collaboration avec Radio-Canada Ohdio.

– Meilleur podcast francophone au Paris Podcast Festival 2020

– Gagnant du Prix Numix 2021

Cosmopolis 18 rue Scribe passage Graslin 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/

© Terre Innue