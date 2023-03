Laissez moi Danser – La Nouvelle Seine (Paris) LA NOUVELLE SEINE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Laissez moi Danser – La Nouvelle Seine (Paris) LA NOUVELLE SEINE, 25 mars 2023, PARIS. Laissez moi Danser – La Nouvelle Seine (Paris) LA NOUVELLE SEINE. Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 17:30 (2023-03-04 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros. Dalida, Alice et Jeanne partent en camping-car à un moment charnière de leur vie. Leur quête de liberté questionnera les injonctions sociales et les poussera dans leurs retranchements.Un road – trip féministe, drôle, poétique, introspectif, incisif et joyeusement subversif.Une comédie profondément humaine.INFORMATIONS PRATIQUES :Péniche sans accès handicapés, arrivée 30 mn avant le spectacle, Métro Saint Michel ou Maubert Mutualité, Parking Parc Maubert LAISSEZ MOI DANSER Votre billet est ici LA NOUVELLE SEINE PARIS Face au 3, quai Montebello Paris Dalida, Alice et Jeanne partent en camping-car à un moment charnière de leur vie. Leur quête de liberté questionnera les injonctions sociales et les poussera dans leurs retranchements. Un road – trip féministe, drôle, poétique, introspectif, incisif et joyeusement subversif. Une comédie profondément humaine. INFORMATIONS PRATIQUES :

